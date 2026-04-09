Anuncian cortes de luz en 7 comunas de la RM para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este viernes 10 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Independencia, Recoleta, Santiago, Pudahuel, Peñalolén y Las Condes.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este viernes 10 de abril

Lampa: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.