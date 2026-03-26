Anuncian cortes de luz en 6 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este viernes 27 de marzo.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Pudahuel, Maipú, La Granja, Peñalolén y Las Condes.
- Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.
- La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 17.30 horas.