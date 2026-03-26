Anuncian cortes de luz en 6 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este viernes 27 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Pudahuel, Maipú, La Granja, Peñalolén y Las Condes.





Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

Maipú: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.