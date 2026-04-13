Anuncian cortes de luz en 11 comunas de la RM para este martes 14 de abril

La empresa Enel afirmó que las interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 11 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 14 de abril.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Recoleta, Santiago, Pudahuel, Maipú, San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Joaquín, Peñalolén, Ñuñoa y Las Condes.





Anuncian corte de luz para 11 comunas de la RM

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

San Joaquín: Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 17:00 horas.