Anuncian cortes de luz en 10 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este jueves 26 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Pudahuel, Maipú, San Miguel, Santiago, Peñalolén, La Reina, Ñuñoa, Providencia y Lo Barnechea.





Independencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

San Miguel: Desde las 14:00 hasta las 18:30 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.