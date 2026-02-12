 Revelan causa de muerte de James Van Der Beek: Padecía agresiva enfermedad desde 2023 - Chilevisión
12/02/2026 09:39

Revelan causa de muerte de James Van Der Beek: Padecía agresiva enfermedad desde 2023

Este miércoles, mediante un comunicado difundido por la familia, se dio a conocer el fallecimiento del actor James Van Der Beek a los 48 años. El intérprete, conocido principalmente por su papel en la serie Dawson's Creek, perdió la vida debido a un agresivo cáncer colorrectal. Van Der Beek fue diagnosticado con la enfermedad en 2023, pero fue recién a fines de 2024 cuando lo hizo público. Desde entonces, utilizaba sus redes sociales para comercializar recuerdos y artículos de la ficción de la que fue protagonista y financiar su tratamiento.  

