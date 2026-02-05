Fervor por Fiebre de Baile: El público opina sobre la gran final y los nuevos detalles de la segunda temporada - Chilevisión

Anoche vivimos una experiencia única y pocas veces vista en la televisión chilena. La final de Fiebre de Baile se llevó a cabo en un Movistar Arena repleto, con 10.000 asistentes viendo el espectáculo en vivo. Nos dejó a todos con la boca abierta y con ansias de ver mucho más. Hoy pudimos conversar con el público en la calle, la flamante ganadora de la primera temporada, Skarleth Labra, y también conocer un poco más sobre quiénes van a ser los siguientes participantes que lo van a dar todo a partir de marzo.