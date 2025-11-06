 A pocos días: Morrissey cancela conciertos en Chile por “agotamiento extremo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Detenido presenta varias heridas: La declaración de Jorge Ugalde por compra de máscara y pistola de juguete Ahora son cuatro los imputados: ¿Quiénes son las dos nuevas personas investigadas en el triple crimen de La Reina? Standly niega ilegalidad y acusa robo tras fiscalización: Cantante quedó con medida cautelar tras detención VIDEO | Conductor de 33 años murió instantáneamente tras chocar con reja y volcar en La Pintana Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/11/2025 08:27

A pocos días: Morrissey cancela conciertos en Chile por “agotamiento extremo”

Tras horas de incertidumbre, finalmente se informó que el cantautor británico Morrissey no dará su esperado concierto en Chile. A través de un comunicado, la productora informó que el músico decidió no presentarse en nuestro país por "agotamiento extremo". La suspensión del show, que estaba programado para el 16 de noviembre en el Movistar Arena, se une a otras cancelaciones en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En paralelo, se entregaron detalles del proceso de devolución del dinero mediante la plataforma PuntoTicket.

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025
Publicidad