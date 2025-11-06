A pocos días: Morrissey cancela conciertos en Chile por “agotamiento extremo” - Chilevisión

Tras horas de incertidumbre, finalmente se informó que el cantautor británico Morrissey no dará su esperado concierto en Chile. A través de un comunicado, la productora informó que el músico decidió no presentarse en nuestro país por "agotamiento extremo". La suspensión del show, que estaba programado para el 16 de noviembre en el Movistar Arena, se une a otras cancelaciones en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En paralelo, se entregaron detalles del proceso de devolución del dinero mediante la plataforma PuntoTicket.