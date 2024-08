Vanessa Daroch dejó en shock con predicción de Coté López y Luis Jiménez: “Me confirman un embarazo” - Chilevisión

De acuerdo con la médium, la pareja volvería luego de que uno de ellos tenga una fugaz relación con otra persona.

La tarotista Vanessa Daroch volvió a sorprender con sus predicciones sobre el futuro de conocidas parejas de la farándula chilena que ya no están juntas.

Esta vez, la médium consultó a sus cartas sobre lo que se podría esperar de Coté López y su ex esposo Luis Jiménez, quienes se separaron hace unos meses luego de 18 años juntos, revelando incluso la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

¿Qué dijo Vanessa Daroch sobre Coté y Luis?

En el más reciente capítulo de Hay que decirlo, Daroch indicó que la empresaria y el ex futbolista podrían intentarlo una vez más. "Yo creo que ellos van a volver. Va a pasar un tiempo donde uno de los dos va a tener una relación muy fugaz, que va a hacer que extrañe mucho al otro. Algo va a gatillar esta vuelta", partió interpretando.

En este sentido, sentenció: "Me sale la carta de la paciencia, que me está diciendo que podría haber un embarazo, pero esta otra me lo confirma. De ella con el Mago".

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez comentó que esta predicción podría ser factible. "No me sorprende tanto, porque ellos se separan, pero igual siempre están juntos, trabajan juntos, se ven todo el día, nunca cortan el vínculo y es muy difícil terminar así", opinó la comunicadora.

Sobre la misma, agregó "ella está pasando por un periodo complejo con su abuela y él se ha portado bien con eso, la acompaña, entonces, ¿cómo cierras el ciclo?".

Tras estos aportes reflexivos ante la probabilidad de que este matrimonio se vuelva a unir junto a sus 4 hijos, Daroch cerró, reiterando con seguridad que ellos volverán. "Me confirma que van a volver por la familia. Hay un cambio profundo (del Mago)", indicó mirando la última carta del tarot.