Luis Jiménez rompió el silencio a meses de quiebre con Coté López: “No ha sido nada fácil” - Chilevisión

El ex futbolista habló respecto de esta separación definitiva tras 18 años juntos. "Sin duda fue y será la mujer más importante de mi vida", sostuvo Jiménez sobre la empresaria e influencer.

Con 18 años de relación y 4 hijos de por medio, hace algún tiempo atrás María José López y Luis Jiménez anunciaron su quiebre definitivo tras varios intentos de reconciliación. Una separación que fue abordada por el ex futbolista, rompiendo el silencio por primera vez.

"Las despedidas o separaciones son siempre difíciles. En nuestro caso fueron casi dieciocho años juntos con María José. La verdad es que no ha sido nada fácil", comenzó diciendo Jiménez en LUN, ahondando en este proceso que se ha mantenido en el respeto mutuo.

"Por suerte nos llevamos bien y tenemos una buena comunicación que hace que dentro de lo difícil sea todo más llevadero", agregó.

Los cambios tras la separación

Enfocado en sus hijos y el trabajo, Luis aseguró estar enfrentando esta separación con apoyo sicológico y familiar. "También estoy trabajando mucho en mí, tanto física como mental y espiritualmente", dijo.

"Me cambié a un departamento más pequeño, pero veo a los niños todos los días. Se quedan conmigo entre tres y cuatro días a la semana. Voy a la oficina todos los días, retomé los entrenamientos", comentó.

"En realidad, mi rutina no ha cambiado mucho, la única diferencia es que ya no paso tiempo con María José y no vivo en la misma casa", sostuvo el deportista.

Finalmente, Jiménez tuvo sentidas palabras para su ex pareja, enfatizando en que "sin duda fue y será la mujer más importante de mi vida. Pasé dieciocho años con ella y veo difícil llegar a tener una relación tan importante como la que tuvimos", cerró.