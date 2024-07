Periodista italiana destapó amorío con Luis Jiménez y respondió a las críticas: “Desaparezcan” - Chilevisión

La mujer publica contenido constantemente declarando su amor a Luis Jiménez, lo que desató la furia de los seguidores, quienes la llenaron de comentarios y ella respondió en duros términos.

Este sábado, la periodista italiana Francesca Teodori destapó un supuesto romance entre ella y Luis Jiménez, cuando el deportista comenzó su carrera en el país europeo.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora le dedicó un romántico texto confesándole un amor que presuntamente no habría cesado, a pesar de que los hechos ocurrieron en 2001, antes de que Jiménez conociera a Coté López.

El supuesto oculto romance entre Luis Jiménez y periodista italiana

"Le debo mucho a Ternana. A finales de 2001 éramos dos niños pequeños. Todavía te recuerdo en ese bar con Miccoli. Te había cambiado por dos trabajadores y luego otra vez en el supermercado, donde con tu sonrisa única decías: 'Hola, me presento'", confesó Teodori.

En esa misma línea, agregó: "Aquí creo que mi vida comenzó justo ese día. Tú y yo sabemos el resto. Lo que la gente dice no vale nada. Nunca significó nada realmente. Eres parte de mi corazón, Lu, y lo serás hasta el final de mis días ¡LO JURO!".

Ante el revuelo que generó su publicación, la comunicadora decidió desactivar los comentarios, puesto que los seguidores confundieron sus dichos con una supuesta infidelidad hacia Cote López.

Sin embargo, Teodori y Jiménez se conocieron en 2001, cuando el futbolista entró a jugar al equipo Ternana Calcio, mientras que se casó con Cote López en 2006, cuando la empresaria tenía 17 años.

Al respecto, la periodista contestó en duros términos a los comentarios de los seguidores: "Traten de ser menos estúpidos, personas, porque nada me pasará. Quien se atreva a manipular mis sentimientos para hacer un show será eliminado y desintegrado (sic)".

Además, concluyó: "Le comeré la cabeza a todos ustedes que no tienen nada mejor que hacer que disparar al mal: Lo que he experimentado en mi vida me permite decir esto. Quédense en su lugar, gente inútil y desaparezcan (sic)".

Esto se debe a que la periodista publica constantemente contenido declarando su amor a Luis Jiménez, sin embargo, ni él ni Cote López se han referido a esta situación.

