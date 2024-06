Revelan impactante foto del supuesto accidente de Luis Jiménez que habría provocado el quiebre con Coté López - Chilevisión

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien entregó el nuevo antecedente y que podría haber sido un detonante en el quiebre de la pareja. Sin embargo, ninguno de los implicados ha confirmado el suceso.

A raíz del reciente anuncio de separación entre María José "Coté" López y Luis "Mago" Jiménez, salieron a la luz algunos antecedentes respecto de lo que habría motivado este nuevo quiebre definitivo.

En concreto, fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien filtró que este distanciamiento se debería a un accidente de tránsito que habría protagonizado el ex futbolista el pasado viernes. Pero no sólo eso, sino que además reveló una foto del volcamiento.

Detalles del supuesto accidente vehicular

La periodista Cecilia Gutiérrez, a través de Instagram, mencionó el presunto accidente como posible causa de la separación, detallando que ocurrió tras una grabación de Jiménez.

"El viernes él tuvo un incidente en su camioneta, saliendo de una grabación de su programa. No hubo constatación de lesiones, no hubo denuncia en Carabineros porque no hubo lesionados", contó la panelista de Sígueme de TV+.

En esa línea, continuó indicando que "la Coté lo tuvo que ir a buscar... entonces, me imagino que para ella tambien es complejo tener que andar en esta, (pues) habla un poco de la situacion del Mago".

"Me imagino que (el accidente) tiene que ver con apresurar la decisión de ella de comunicarlo públicamente", complementó Gutiérrez.

Foto del accidente

Sumado a los antecedentes expuestos, Cecilia también compartió una foto del presunto accidente, evidenciando la gravedad del mismo.

Según se aprecia en la imagen, el auto quedó volcado y con daños en la carrocería, también con todos los vidrios reventados. Afortunadamente la periodista reiteró que no hubo lesionados.