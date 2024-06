“Me quería pegar”: Sergio Freire recordó furiosa reacción de ex chico reality por un chiste - Chilevisión

El tenso momento ocurrió durante el extinto programa "Salta si puedes" de Chilevisión, donde el comediante se desempeñó como jurado.

Sergio Freire recordó un antiguo conflicto con un ex participante de reality show, quien incluso le quiso golpear tras un chiste.

En entrevista con Claudio Michaux en el podcast "De qué se habla", el comediante indicó que este tenso momento ocurrió durante emisión del programa Salta si puedes de Chilevisión.

En este extinto espacio, Freire se desempeñó como jurado junto a Francisca García-Huidobro y Sebastián Keitel.

“Yo dije ‘oye, yo no sé nada de piqueros, no sé de natación’. (Me dijeron) ‘no, sí tu tienes que hacer chistes nomás’", recordó.

“Yo les veía y todos anotaban, y yo solo anotaba hue… Los veía, chiste y chiste. Después cuando me pedían nota, yo puro hue…”, agregó.

El chiste de Sergio Freire que enfureció a ex chico reality

"En el primer día no les dijeron eso a los concursantes y como tres se enojaron brígido", afirmó el ex Club de la Comedia sobre su debut en el espacio televisivo.

Sin embargo, hubo un participante que se mostró más molesto con el humor de Freire. Se trata de Uri Uri Pakomio, ex modelo recordado por su paso por reality shows como "40 ó 20" y "Amor a Prueba".

"Me quería pegar", recordó Sergio, quien indicó que "él no me conocía y le digo ‘Uri Uri, disculpa, ¿por qué nombre te llamo? ¿Por Uri o por Uri?’”.

"Y me dice: ‘Uri Uri es un nombre’. Yo dije ‘ah, como Guru Guru’. Se enojó más que la cresta. Se enojó caleta y como que ahí cacharon que había uno (de los jurados), que era yo, que iba a webe… no más", relató.

