“Rompió los códigos”: Checho Hirane revivió polémica con Fabrizio Copano y le envió ácido mensaje - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el ex animador de televisión criticó a la actual generación de comediantes en Chile y repasó su conflicto histórico con Fabrizio Copano.

Checho Hirane cuestionó a la actual generación de comediantes y nuevamente arremetió contra Fabrizio Copano, con quien ha protagonizado una histórica rencilla.

En el reciente capítulo de Podemos Hablar, Hirane afirmó que "antiguamente los códigos en el humor eran distintos de los que existen hoy día, todos éramos amigos".

VER MÁS SOBRE PODEMOS HABLAR

"Nunca vi a un humorista pelar a otro. Yo, personalmente, nunca pelé a otro humorista pero esta saca nueva parece que compiten entre ellos y te tiran pesadeces", criticó.

"¿Es como la generación del Frente Amplio que peló a los viejos estandartes de la política?", preguntó Julio César Rodríguez, animador del estelar de Chilevisión.

Ante esto, el comunicador reveló que "de los mejores amigos que tengo en el humor es el Bombo Fica y él es del Partido Comunista. Yo no soy enemigo de la gente porque piense distinto a mí".

Checho Hirane revivió polémica con Fabrizio Copano

Uno de los mayores "enemigos" de Checho Hirane en el mundo del humor ha sido Fabrizio Copano, quien incluso proyectó una imagen del ex animador de televisión en el Time Square de Nueva York.

"Copano siento que rompió los códigos. Él en su rutina me mataba, hacía un funeral y me imagino que debe ser por algo político, porque yo profesionalmente nunca lo he criticado", explicó.

Asimismo, confesó que "me han llamado hartos medios de comunicación para que comente vengativo de que no le ha ido bien en su programa de televisión, y yo jamás lo haría".

"Podrán decir que soy de derecha, que soy facho, pero siempre he sido de una sola línea. Nunca me he cambiado en mis temas valóricos", agregó Hirane.

En esa línea, le envió un mensaje directo al ex Club de la Comedia: "Copano, mete farándula para que te suba el rating".

Revisa el momento acá: