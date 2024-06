Kel Calderón reveló importante petición de su papá tras jurar como abogada: “Siempre le digo no” - Chilevisión

La profesional habló sobre sus futuros proyectos luego de egresar de la carrera de Derecho y explicó la razón de no hacer caso a la solicitud de Hernán Calderón.

Kel Calderón aclaró algunas dudas de sus seguidores al revelar cuáles son los futuros proyectos que llevará a cabo en los próximos meses, lo que excluye una importante petición de su padre, Hernán Calderón.

La también influencer aprobó su tesis de grado a mediados de marzo y ahora se prepara para jurar como abogada en la Corte, cumpliendo así uno de los anhelos más grandes de su papá.

¿A qué se dedicará Kel Calderón?

La hija de Raquel Argandoña explicó a Página 7 que este semestre no viajará tantas veces como acostumbra ya que "está ocupada con muchas cosas en Chile".

Sin embargo, retomará sus viajes a partir del segundo semestre. “Voy a dejar mi cartón y el próximo año empezaré a hacer cosas que tengan más que ver con Derecho”, señaló al medio.

“Tengo muchos amigos de mi universidad con los que siempre tuvimos el sueño de poner nuestro propio estudio, manejar nuestros casos y clientes, así que por ahí comenzaré a meterme un poco”, comentó.

Rechazó solicitud de su padre

En esa misma línea, Kel Calderón explicó que Hernán Calderón ha insistido con una especial solicitud, pero decidió no hacer caso ya que está enfocada en otra materia de su carrera.

“Mi papá se jubiló y lo único que quiere es que alguien se haga cargo de su estudio, pero yo siempre le digo que no”, señaló.

La razón de este rechazo se debe a su pasión por el derecho penal.

“Sé que la mayoría de las personas en mi entorno se dedican al derecho comercial. Aunque mi papá, por ejemplo, se dedicaba al derecho de familia, pero no. Yo hice mi práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur y es lo que más me apasiona, a lo que me dedicaría", manifestó.

“Me gusta mucho la criminología, es que cuando te llama eso estoy frita, me gusta mucho litigar. Entonces, me gusta más esa área que estar en la oficina con eso.