Fernanda Cornejo lanzó potente declaración de amor a crack de la Selección Chilena: “Enamorada"

La analista internacional e hija de Karen Doggenweiler dejó a todos boquiabiertos con esta inesperada revelación que incluso cuenta con la bendición de sus padres.

Una potente declaración de amor fue la que lanzó la analista internacional Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggenweiler, en el streaming Turno en vivo: Confesó que tiene por galán a un jugador de la Selección Chilena.

La politóloga que actualmente se encuentra radicada en Argentina, decidió dar a conocer este enamoramiento que incluso sorprendió a los conductores del espacio.

¿Quién es el amor platónico de Fernanda Cornejo?

En la conversación en el canal de streaming Turno, Fernanda hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos: "Estoy enamorada profundamente de un jugador de la selección".

Junto a esto, la hija de la animadora contó que se trata de un futbolista que vive en Argentina. Y al detallar sus características dilucidaron que sólo había dos opciones: Paulo Díaz o Mauricio Isla.

Pero apenas mencionaron el segundo nombre, la analista política se sonrió y zanjó las dudas, asegurando que Isla es su elegido.

Es más, sostuvo que tanto Karen como Marco Enríquez-Ominami ya lo "ven como un yerno", dado que en el reciente partido entre Chile y Perú, apuntaban constantemente al volante en la pantalla, diciendo "mira, ahí está".

Al ser consultada sobre si sus padres "ya le dieron la bendición" a Isla, Fernanda confesó que "sí", pero que incluso "si no me la dieran, me da lo mismo".

Cerrando esta intervención, Cornejo indicó además que él no la sigue en Instagram, bromeando que con esta declaración "se me van a caer varios pretendientes, pero está bien".