“Puede ser un poco desafiante”: Miss Mundo Chile sorprendió al revelar su actual ocupación - Chilevisión

Ambar Zenteno cambió las pasarelas y las galas para dedicarse de lleno al mundo inmobiliario. Además, reveló que ha recibido buenos comentarios por su desempeño.

La actual Miss Mundo Chile, Ambar Zenteno, cambió las pasarelas y la ropa de gala por cascos y chalecos reflectantes. Esto luego que decidiera dedicar su vida al mundo inmobiliario.

La ingeniera civil industrial trabaja hace dos meses como asesora en la empresa GoodProp, lo que significó un radical cambio en su carrera.

Pasarelas a cambio de obras de construcción

La modelo reveló a Página 7 que todo comenzó cuando compró tres departamentos con la misma inmobliaria hace cuatro años, quienes acudieron a ella luego de la competencia de Miss Mundo en India concluyera.

Tras su paso por Bombay, donde representó a Chile ante unas 120 naciones, la contactaron para que se dedicara a la difusión de información a través de las redes sociales.

“Les dije que me gustaría aprender a vender y ver como funciona todo el tema inmobiliario. Me dijeron que postulara, lo hice y quedé”.

Recibimiento positivo

La modelo de 28 años detalló que su tarea como agente inmobiliaria ha recibido buenos comentarios de parte de los clientes.

"Las personas a las que les he realizado una asesoría me han agradecido, me han dicho que entendieron los conceptos. A veces puede ser un poco desafiante entender este tema, los números, plusvalía y todas esas palabras", explicó.

En ese aspecto, la Miss Chile también señaló que su intención es guiar a las personas a que comprendan mejor los beneficios y riesgos de casa compra.

"Lo más importante es tomar decisiones informadas y responsables. Que puedan encontrar lo que buscan, pero que también vaya acorde a sus capacidades de pago, al endeudamiento que puedan tener", concluyó.