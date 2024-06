Filtran presunto incidente que habría llevado a Coté López a terminar con Mago Jiménez: “Para ella es complejo” - Chilevisión

La periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que el ex futbolista habría protagonizado un accidente de tránsito el pasado viernes, y que habría detonado el anunciado quiebre definitivo.

El fin de semana recién pasado, María José "Coté" López acudió hasta su cuenta de Instagram para confirmar, una vez más, su quiebre definitivo con Mago Jiménez.

"Estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás", reveló la empresaria en su cuenta de Instagram, tras la pregunta de una de sus seguidoras.

La publicación no quedó ahí, pues agregó: "Para Luis, siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia. La decisión es de mutuo acuerdo, espero no me sigan preguntando más".

Sin embargo, aún cuando ninguno de los dos ahondó en torno a los motivos que desencadenaron esta nueva ruptura, con el correr de las horas han aparecido algunas especulaciones que podrían dar luces sobre lo ocurrido.

Mago Jiménez habría tenido un accidente vehicular

La periodista Cecilia Gutiérrez, a través de redes sociales, se aventuró con una teoría y mencionó un presunto accidente que Jiménez habría sufrido el pasado viernes, y que habría sido clave en la separación definitiva.

"El viernes él tuvo un incidente en su camioneta saliendo de una grabación de su programa. No hubo constatación de lesiones, no hubo denuncia en Carabineros porque no hubo lesionados", comenzó asegurando.

"Imagino que para ella es complejo"

En esa línea, continuó indicando que "la Coté lo tuvo que ir a buscar... entonces, me imagino que para ella tambien es complejo tener que andar en esta, (pues) habla un poco de la situacion del Mago".

Finalmente, a modo de especulación, la comunicadora afirmó que "me imagino que (el accidente) tiene que ver con apresurar la decisión de ella de comunicarlo públicamente".

"Yo creo que lo del viernes, que afortunadamente no hubo lesionados, igual habla un poco de la situación", cerró en sus historias de Instagram.