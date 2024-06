“No me dan ganas de salir”: Hija de Jorge Zabaleta vive difícil situación por complicado cuadro médico - Chilevisión

Milagros Zabaleta evidenció en sus redes sociales el difícil momento por el que está pasando, el cual le ha afectado en su autoestima.

Milagros Zabaleta, hija del reconocido actor nacional, Jorge Zabaleta, realizó un importante descargo en sus redes sociales donde evidenció estar pasando por un díficil cuadro médico.

Así lo expuso en sus historias de Instagram, en las que posteó un extenso escrito detallando que se trataría de un brote de acné en su cara, lo que la ha afectado significativamente en su autoestima.

“Estoy pasando por un momento malísimo con mi cara, me siento fea y con poco ánimo. Es difícil para mí porque trabajo con mi cara y así no me dan ganas de salir. Básicamente dependo del maquillaje”, comenzó expresando Milgaros.

En esa línea, detalló algunos factores que le podrían estar afectando como el gran estrés académico que ha tenido que enfrentar durante el último tiempo.

“Hay muchos factores que llevan a un brote, en mi caso es hormonal y estrés, 4to medio me está poniendo las cosas un poco cuesta arriba y mi autoexigencia está haciendo que mi cuerpo reaccione”, afirmó.

“Les muestro esto porque sé que no soy la única que lucha contra el acné, pero es totalmente normal. No se quieran menos, no les de vergüenza, no son menos bonitas por tenerlo. Las quiero. Y obvio que les voy a mostrar mi proceso y les voy a dar los tips que me vayan funcionando”, concluyó la hija de Zabaleta.

Revisa el registro a continuación: