Gala Caldirola furiosa por supuesto divorcio con Mauricio Isla y ofrece demanda: “No tienen idea...” - Chilevisión

Este sábado, Gala Caldirola salió enojada a desmentir los rumores sobre el supuesto divorcio que estaría llevando a cabo con su ex esposo, Mauricio Isla, luego de que un programa de farándula asegurara la noticia.

Ante esto, la española incluso amenazó con demandar a quienes siguieran creando este tipo de fake news en torno a su familia, comunicado que entregó en su cuenta de Instagram frente a sus casi 3 millones de seguidores.

"Es la segunda vez que tengo que salir a aclarar temas personales de los que ni siquiera yo me he referido, este comunicado lo estoy haciendo netamente porque Mauro y yo lo hemos hablado y a los dos nos incomoda muchísimo", partió informando Caldirola en sus historias.

Respecto a los dichos de Paula Escobar en el programa Qué te lo digo, en donde aseguró que la chica reality había sido notificada por parte del futbolista para separarse, Gala señaló:

"Los periodistas mediocres se permitan hablar de temas tan personales como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticias, sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas".

"Respeten, no hablen de nuestra familia sin conocimiento, porque tanto él como yo nos hemos cuidado mucho siempre, nos protegemos, nos tenemos mucho respeto, nos queremos mucho y nuestra relación está muy bien", aseguró la también modelo.

En este sentido, aclaró que "no vamos a permitir que nadie ensucie o estropee esa situación familiar porque es lo más importante para nosotros"; más tarde, aseguró que incluso demandaría a quien siga hablando de ellos.

Acusando directamente a Paula Escobar, Gala comentó en otra historia que estaba acostumbrada a que hablaran de ella, pero que no permitirían que hicieran lo mismo con su familia. "De verdad que ustedes no tienen idea de lo importante y el valor que tiene para mí la familia", indicó.

Sobre la misma, cerró diciendo: "Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí, me inventen romances, pero me da igual, porque habla solo de mí y ya estoy grandecita. Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. Nada relacionado a mi familia. No quiero que vuelvan a hablar, ni de mí, ni de mi ex marido, ni de mi hija, ni nada en relación con mi familia, porque va la demanda".