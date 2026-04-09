“Tuve esto más de 10 años”: Francisca Walker reveló complejo trastorno que sufrió en la adolescencia

La actriz afirmó que “siempre se me trató muy como la princesa, la más linda del mundo (…) y yo me la creí desde chica”. Sin embargo, esta visión tuvo un vuelco con el paso de los años.

La actriz Francisca Walker reveló que sufrió trastornos de conducta alimentaria (TCA) durante su adolescencia, mucho antes de saltar a la fama.

En entrevista con el podcast Vanidad a Cualquier Edad, la intérprete afirmó que cuando niña “siempre se me trató muy como la princesa, la más linda del mundo (…) y yo me la creí desde chica”.

Sin embargo, esta perspectiva cambió entrando a la adolescencia. “Yo bailé ballet clásico desde muy chica y, de repente, me crecieron pechugas, unas grandes pechugas, los estrógenos… Empecé a estar más redondita“, afirmó.

“Yo, que había sido validada por una forma de ser exterior, de repente sentía que mi cuerpo no calzaba con una cosa que amaba ser y terminé desarrollando un trastorno alimenticio galopante, terrible, por muchos años“, agregó.





El trastorno alimenticio que sufrió Fran Walker

En ese sentido, la actriz calificó la relación con su cuerpo en la adolescencia como “terrible, sin puntos medios”.

“Si a ti cuando chica te enseñaron que los valores de una mujer eran la belleza, por ejemplo, más que otras cosas, y de repente te das cuenta de que no eres la más linda y no cumples con los parámetros (…) se te cae todo“, expresó.

Walker explicó cómo tomó la decisión de estudiar teatro, teniendo en cuenta los problemas que había sufrido en la adolescencia. “Decidí irme al choque. Tuve esto más de 10 años; obviamente, iba y venía”, recordó.

“Siempre amé bailar y actuar, entonces, ¿cómo me iba a negar eso que amo tanto hacer por esto otro? Son cosas diferentes. Me va a ayudar, voy a lograr vencer esto. Mi principal misión de chica fue superar ese trastorno“, manifestó.

“Investigué, fui a terapia, hice todo para poder sanarme. Pasé por todo y creo que el arte y el teatro fueron una gran herramienta y un camino importante“, añadió la artista.