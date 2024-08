“Todavía no sea capaz de reconocer...”: Angélica lanzó dardos a Cami Andrade por separación de Kaminski y Carla Jara - Chilevisión

Angélica arremetió con todo contra Camila Andrade en Gran Hermano Chile, donde sinceró a Pato su verdadera opinión sobre la polémica con Francisco Kaminski antes de entrar al reality.

Angélica Sepúlveda sinceró su opinión sobre Camila Andrade en Gran Hermano Chile, a raíz de la polémica separación de su actual pareja Francisco Kaminski y Carla Jara antes de ingresar al reality.

“Con Camila me pasa que el tema de... que no me corresponde, pero tengo una opinión. Entonces, yo con gente así, afuera no me junto”, comenzó precisando Angélica durante un conversación con Pato.

“A mí me produce rechazo ella. Me produce rechazo que ella todavía no sea capaz de reconocer que metió las patas ahí y que fue patas negras po'”, continuó afirmando la jugadora.

Finalmente, Sepúlveda enfatizó aún más en la polémica: “Qué tienes que estar llamando a un matrimonio, o sea al esposo sin llamar a la esposa, sin hacerla partícipe de la conversación. Eso no es amistad”, concluyó.

Revisa el momento completo a continuación: