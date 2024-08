”Jamás pensé que...”: La reflexión de Diego tras polémica decisión de Yuhui que lo llevó a ser eliminado de Gran Hermano - Chilevisión

Tras convertirse en el cuarto eliminado de Gran Hermano Chile, Diego habló en exclusiva con CHV Noticias acerca de su eliminación, contexto en el que quedó en placa directa a raíz de la elección de Yuhui.

Tras su polémica salida de Gran Hermano Chile, Diego se refirió en exclusiva con CHV Noticias sobre la decisión de Yuhui durante la dinámica del teléfono rojo, quien lo nominó a la placa de forma directa, lo que finalmente dio paso a su eliminación.

“Lo odio un poco”, comenzó expresando entre risas el jugador a modo de broma. Sin embargo, luego precisó: “Fue un mecanismo de defensa que tiene su persona, es super sensible”.

“Creo que también lo infantilizamos un poco, igual es mayor que yo incluso. Creo que a veces también se escuda en eso. A lo mejor le acomoda”, complementó.

Pero, en cuanto a la votación en sí, Diego afirmó que Yuhui pudo haber escogido a alguien más, ya que mantenían una buena relación al interior de la casa más famosa del mundo.

”Y siento que de tener algunas personas que podía votar antes, que podía elegir quizás por afinidad. Nosotros jugábamos caleta, un día hasta me quede dormido en la cama con él, no sé...”, expresó.

”Siento que, claro, no éramos los más afines, ni tampoco tenía mucho conocimiento de su historia personal, ni él de la mía. Pero creía que habían hartas personas antes que yo en la lista”, continuó Diego.

”Fue lo más fácil nomás”

Además, el ahora ex jugador enfatizó en la influencia de Linda en la decisión de Yuhui: ”Creo que una de las personas que él pensó, estaba al lado de la Linda en ese momento, y la Linda la abrazó y le dijo 'piensa bien Yuhui'. Entonces también influyó y más encima yo también pavo que me voy a poner al lado, no entendiendo qué pasa, porque Yuhui estaba en el piso”.

”Y me pongo al lado para ver si se sentía bien y todo, y de repente me llegó a mí, entonces quedé loco. Pero claro, siento que fue como un voto más sencillo, dijo 'chuta, yo sé que el Diego no se va a enojar', porque yo también le demostré a todos que no era el enojón”, agregó.

”Entonces siento que fue lo más fácil nomás, pero también me significó la salida entonces igual lo encuentro duro. Hubiese optado por alguien, quizás que hasta estrategicamente que no hubiese salido, que fuera como un voto perdido. Pero también estaba su Manu, que es su amigo, entonces se entiende también”.

¿Por quién pudo haber votado Yuhui?

Dado a lo anterior, Diego reveló los nombres de los otros participantes por los que pudo haber votado Yuhui en dicha instancia.

”Solo pensando en equiparar la cancha en cuanto a conocidos (...) creo que pudo haber elegido en ese momento una Cami Andrade, un Iván, incluso un Pedro, pero yo pienso que él sentía que cualquiera de esas personas lo iban a terminar odiando”, aseguró.

”Y la Cami Power, que finalmente yo pensé que iba por ella, todos pensamos lo mismo, y la Cami justo estaba al lado de la Linda y le da su bendición gitana (...) Y claro, yo jamás pensé que entraba en el descarte, no tan antes que el resto”, concluyó.