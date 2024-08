“No le creo nada”: Carlyn lapidó a Cami Andrade tras capciosa pregunta de Angélica en Gran Hermano - Chilevisión

Angélica no aguantó la curiosidad y le preguntó a Carlyn sobre su opinión acerca de Camila Andrade, tanto fuera como adentro de la casa de Gran Hermano Chile, instancia en que la jugadora se sinceró por completo.

Carlyn sinceró su opinión sobre Camila Andrade mientras limpiaba la cocina junto a Angélica en Gran Hermano Chile, contexto en el que aseguró que no le cree nada sobre su postura dentro y fuera de la casa.

Todo comenzó cuando Angélica le preguntó a Carlyn: “Y tú, ¿conoces a la Camila Andrade afuera del reality?”. Cuestonamiento que la jugadora respondió con un tajante “No, la he visto nada más por los medios”.

Tras una pensativa pausa, Carlyn no dudó en transparentar su opinión sobre su compañera: “Pero no le creo nada, a nadie afuera”, afirmó.

Acto seguido, Angélica buscó aclarar su pregunta, apuntando a que se refería a cuestiones ocurridas dentro de la casa: “Me imagino (...) pero me refiero, yo pensé que me estabas diciendo que no creías nada de lo que habías visto cuando ella entró”.

Pero, Carlyn sostuvo su respuesta pese a la aclaración y cerró con un escueto “Tampoco”, dando a entender que la relación con Camila Andrade no tiene cabida para ella y que nada de lo dicho por la conductora de TV le ha hecho mella.

Revisa el momento completo a continuación: