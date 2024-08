¡Sacaron los trapos al sol! Angélica y Michelle tuvieron un enfrentamiento SIN CENSURA en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Michelle y Angélica tuvieron un intenso cara a cara durante la conversación con Diana en Gran Hermano Chile, en el que no dudaron en lanzarse ácidos dardos con hechos del pasado de cada una.

Tras 24 horas del ingreso de Angélica Sepúlveda a la casa de Gran Hermano Chile, Michelle dio su opinión sobre el actuar que ha tenido la nueva jugadora, contexto en el que aseguró que venía "por Chama".

“Creo que el objetivo de ella no soy yo, está claro por quién vino (....) se le notó poco las ganas de buscar a la Chama”, comenzó expresando Carvalho, momento en que precisó que no serían amigas.

Sin embargo, Angélica no hizo esperar su respuesta, descartando también un posible lazo amistoso con Michelle: “Le quiero aclarar a Michelle que en ningún caso nosotras vamos a ser amigas, yo no comparto muchas actitudes de ella (...) me molesta la hipocresía”, afirmó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Dicha respuesta desató la reacción inmediata de Michelle, quien también le "paró el carro" a Sepúlveda: “Si yo no le represento algo de algunos valores, ¿qué va representar ella? Si es una persona super agresiva, que fue echada de varios realitys (...) o sea de qué valores estamos hablando”, lanzó.

Revisa el momento completo a continuación: