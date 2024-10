“Ternurita”: Michael Roldán respondió a los dichos de Íñigo en Gran Hermano - Chilevisión

El jugador contó a sus compañeros que increpó a Roldán en un capítulo de All Access por "ponerse la camiseta por Michelle" y cambió detalles sobre lo ocurrido, por lo que Michael contestó a través de su cuenta de X.

Michael Roldán respondió con todo ante los dichos de Íñigo este sábado en Gran Hermano, luego de que contara un supuesto intercambio de opiniones que tuvieron en All Access tras su renuncia.

Al respecto, íñigo aseguró a sus compañeros que él había increpado a Roldán por "ponerse la camiseta" con Michelle y señaló que todo comenzó durante un capítulo de Gran Hermano donde las cámaras enfocaron al panel por error.

Michael Roldán respondió a los dichos de Íñigo en Gran Hermano

"Michelle se dio cuenta que estaba Michael y le mandó un saludo", comentó el ex jugador que también aseguró que no sabía de Michael y cuando lo vio por primera vez pensó: "Voy a llegar a tirarle con todo a ese hue... pero no le dije nada".

Acto seguido se encuentran en All Access y López aseguró que lo acusó de tener una "camiseta puesta" por Michelle, momento en el que Roldán habría titubeado al responder.

Sin embargo, en dicho capítulo, Michael le preguntó a Íñigo si se arrepentía de algo porque a su parecer, decirle "parásito" a Michelle no estaba bien, a lo que él respondió: "Algunas personas tienen un poco una camiseta puesta acá, yo me arrepiento de lo que no hice y de haberme acercado a Waldo".

Después de eso, el panel abordó la enemistad con Waldo y Michael buscó las veces en que Villarroel había nominado a Íñigo con dos votos en vez de uno.

"Que ternura que Íñigo piense que porque le permití darme su opinión eso es PALABREARME. Ternurita me dio", contestó Roldán finalmente, a través de su cuenta de X.

