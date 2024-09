Angélica protagoniza tenso cruce con Michael Roldán tras cuestionar su salida: “Mi renuncia no fue...” - Chilevisión

A la Fierecilla de Yungay no le pareció que compararan su salida con la renuncia de Alexandra Méndez y se fue en picada contra el panelista por esto.

La noche de este lunes, Angélica Sepúlveda encaró a Michael Roldán durante el panel de Gran Hermano Chile, instancia en que se le cuestionó renunciar apenas unas horas antes de la eliminación.

Aparentemente, la "Fierecilla de Yungay" no estuvo de acuerdo al ser comparada con Alexandra Méndez, quien también renunció, por lo que elevó su voz y aclaró todos los detalles de cómo se dio su salida de la casa más famosa del mundo.

Angélica Sepúlveda aclara detalles de su salida de Gran Hermano

"Tu dijiste que era cobarde que ella (Chama) se fuera para no enfrentar la placa", recordó el panelista a Angélica, recalcando que ella había salido solo cuatro horas antes de que el programa saliera en vivo.

Ante esto, Sepúlveda se puso en el papel de la voz de la verdad y duramente indicó: "El público merece la verdad. Chiquillos, yo les dije 'me voy a sentar en este panel diciendo la verdad'".

"Mi renuncia no fue a las 4 horas, como dices tú", encaró la Fierecilla de Yungay a Roldán, notoriamente molesta con los dichos, pero a su fiel estilo, sin perder los cabales.

Sobre Chama, aclaró: "Primero, yo no dije que Alexandra fuera cobarde, yo dije, tal vez ella había sentido que se podía ir por votación del público y había sido precipitada su decisión de salir, así fueron mis palabras".

Respecto a su renuncia, esta recalcó que la realizó "el día sábado, se lo dije a Gran Hermano (...) antes me acerqué a la cámara porque sabía que si iba al confesionario Gran Hermano siempre me ilusionó de esta forma tan romántica, diciéndome que era la favorita (...) ahora sé que a todas le dice lo mismo".

En la misma línea, recordó: "Le dije a Gran Hermano que necesitaba mis maletas porque me retiraba en ese momento por la lesión y que consideraba que, como había ocurrido con Íñigo, me sacaran de la placa de eliminación y quedaran estas 4 otras personas".

Pese a que Diana Bolocco le intentó explicar por qué la situación no era igual, Angélica siguió con su discurso, esta vez aclarando que su salida no se realizó de inmediato, ya que "por logística, tengo que esperar hasta el otro día para poder salir porque no había vuelo, no había hotel, pero mi renuncia fue el sábado. No fue por cobardía".

A modo de cierre, Sepúlveda reveló que su plan salió completamente diferente a lo que ella quería. "Ya que esto es un juego, yo sí pude haber esperado la votación porque yo misma había incidido en que el público votara para que me fuera. Pero como es un juego, yo dije 'renuncio el sábado y quedan 24 horas para que el público siguiera votando y se iba a ir un chico del otro grupo'", confesó.

