Tanza Varela generó ola de reacciones por llamativa regla para su hijo de 9 años: “Esta sociedad...” - Chilevisión

Usuarios de TikTok llenaron el extracto de la entrevista con todo tipo de opiniones sobre su decisión de no dejar usar celular a Diego.

La ex chica reality Tanza Varela estuvo de paso por Chile y aprovechó de dar algunas entrevistas luego de años alejada de la farándula y los medios de comunicación.

La actriz reveló importantes normas que tiene en la crianza de su hijo de 9 años, Diego, principalmente sobre el uso de los celulares, restricciones que fueron duramente criticadas por los usuarios en redes sociales.

La restrictiva norma de Tanza Varela con su hijo Diego

En conversación con Camilísima, en el podcast Sin Retoque, se le consultó a Tanza "¿tu hijo no usa celular?", a lo que la madre respondió con un rotundo "no, cero, nada".

Ante tal negativa, Varela aclaró que Diego "no tiene permiso para ver YouTube", principalmente porque "su cerebro está en desarrollo, el cerebro de los niños se demora años en terminar de desarrollarse".

Esta vez, Camilísima le consultó si es que el menor nunca había usado un teléfono, recibiendo nuevamente una negativa por parte de la actriz. "Yo no se lo paso y él sabe que a mí no me lo puede pedir. Yo no me crié con un teléfono, por qué esta sociedad está criando con teléfonos", explicó.

Argumentando que las pantallas afectan a la creatividad de la persona, Tanza agregó: "Yo siempre le he dicho a Diego, tú vas a tener mucha más capacidad que el 80% de tu generación que están hoy día friéndose las neuronas frente a una pantalla".

Parte de esta entrevista fue publicada en TikTok, plataforma en que usuarios criticaron a la ex chica reality, acusándola de que esta medida resultaría más negativa que positiva para su hijo.

"Es demasiado drástico, imagínate cuando ese niño tenga acceso a tecnología, va a quedar muy atrás en aprendizaje", "el problema es la edad... va a quedar excluido de muchas cosas" y "extremo", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Tanza.