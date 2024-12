“Terminé huyendo”: Tanza Varela explicó por qué nunca más volvería a entrar a un reality - Chilevisión

La actriz habló sobre su nueva vida dedicada al arte en México y como madre a la espera de su segundo hijo. Además, recordó la exposición mediática a que se vio enfrentada cuando era muy joven.

Constanza "Tanza" Varela reveló por qué le cerró las puertas a la fama y su motivación para irse de Chile, asegurando que nunca más entraría a un reality.

La nueva vida de Tanza Varela

Varela dijo a Revista Sarah que huyó de la exposición mediática porque no logró manejarla.

"No la pude manejar, por eso terminé huyendo. Yo creo que me faltaron muchos consejos de la gente adulta que estaba alrededor mío. Por ejemplo, yo no sabía lo que estaba pasando afuera del reality en aquel entonces", recordó sobre Año Cero.

En esa línea, aseguró sobre un posible nuevo encierro que "nunca más lo volvería a hacer. Y cuando digo nunca, es porque realmente nunca".

"Es demasiado expuesto, demasiado sacrificado. Pero bueno, yo estaba encerrada, no sabía nada de afuera, pero por ahí me empezaron a decir, textual, 'estás dejando la cagada afuera'. Nunca me voy a olvidar cuando alguien me dijo eso", confesó.

Tanza también destacó que en esa época era "invadida todo el tiempo por los periodistas que se tiraban encima, era súper heavy" y que "ahí fue que dejé de disfrutarlo".

"La invasión era muy violenta, aunque en contraste sentía mucho cariño de la gente. Mirando hacia atrás, yo no estaba preparada, fue demasiado (...) tenía 19 años", reflexionó.

Finalmente, pese a que fue una época difícil, aseguró que "hoy volvería a trabajar en televisión feliz y lo digo abiertamente".