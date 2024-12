Daniela Castillo respaldó denuncia de Mon Laferte y no descartó más casos: “No se atreven a hablar” - Chilevisión

La cantante recordó a Jaime Román, ex productor musical de Rojo, luego de las graves acusaciones de acoso realizadas por Laferte. "Uno le decía el viejo verde", afirmó.

Daniela Castillo se refirió a la denuncia de Mon Laferte contra Jaime Román, ex productor musical del programa Rojo Fama Contra Fama.

En entrevista con Carla Jara en el podcast Entre Amigas y Copas, Castillo recordó el lado negativo del espacio de talentos, como las duras críticas que recibían del jurado y episodios vinculados a Román.

Respecto a lo denunciado por Laferte, la intérprete señaló que "conversé muchas cosas con ella (Mon) que no puedo hablar, porque es súper personal".

"Lo que dijo ella en el documental siento yo, como es un tema tan delicado, es lo permitido que uno puede hablar", partió aclarando.

El respaldo de Daniela Castillo a dichos de Mon Laferte

"Yo sabía de este tema, ella me lo contó", sinceró Daniela sobre la acusación de acoso contra Román, a quien calificó como "un productor medio frescolín".

"Uno le decía el viejo verde. Nunca vimos nada más allá como un abuso o que se propasara físicamente con alguien. Siempre eran rumores, como 'esto puede estar pasando' y cuando ya empezaron a salir los casos mucho tiempo después, como que no fue extraño para nosotros", relató la artista.

Asimismo, tildó los hechos denunciados por Mon como "graves" y recordó el "abuso de poder" por parte de Román.

"Muchos de los chicos que entraban al programa, incluyéndome, teníamos sueños súper grandes. Creo que él manipulaba mucho en ese sentido, como para tú lograr algo tenías que hacer algo más", afirmó.

Si bien a Daniela no le tocó vivir situaciones de acoso por parte del productor, sí reconoce que "debe haber muchas cosas que no se saben y no se atreven a hablar".

"Sorry que lo diga, pero hoy día denunciar es casi que te apuntan con el dedo. Sales más para atrás si denuncias y lo encuentro súper ilógico. Por esas personas, lo siento mucho", reflexionó la cantante.