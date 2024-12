“No sean cuáticas”: Michelle Carvalho respondió a duras críticas por campaña con Pedro Astorga - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile tomó una drástica decisión en redes sociales en medio del revuelo que causaron sus fotos con Pedro Astorga.

Michelle Carvalho respondió a las críticas por las "falsas ilusiones" que generaron sus fotografías con Pedro Astorga.

Recordemos que los ex jugadores de Gran Hermano Chile causaron furor con sus tiernas postales en Pucón, donde varios se ilusionaron con la idea de un romance.

Sin embargo, todo se trató de una compaña para concientizar sobre los problemas de la tiroides.

"Hay cosas que se confunden, como un mensaje, una amistad o una mirada. Y a veces, las cosas no son como parecen", dijeron en un video que provocó diversas reacciones.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Michelle Carvalho respondió a críticas por "falsas ilusiones"

Si bien la mayoría de los usuarios se tomó este hecho de buena manera, otros criticaron en duros términos a los ex chicos reality.

A través de X, Michelle contestó el tuit de una persona que no le pareció esta iniciativa. "No sean cuáticas y extremistas, podrían estar feliz por nosotros y apoyar la causa, no fue la intención jugar o dañar a nadie", explicó.

"Ustedes siempre supieron que somos amigos, yo misma lo dije 182762882919101. Acepté la campaña porque saben que sufro de la tiroides hace años, me pareció una linda causa y mensaje", cerró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Otro usuario le preguntó "¿era necesario confirmar una relación amorosa? Solo eso estaba de más, Michelle", y la brasileña respondió que "la pregunta fue 'Puedo confirmar?' y yo 'sí', porque sí estábamos juntos y sí nos veíamos juntos en la foto".

"No está escrito en ningún lado yo confirmando una relación amorosa. Hay pantallazos que son Photoshop. Se salió de la mano la noticia ayer y quedó la fox", aseveró la modelo.

A raíz de lo anterior, durante la madrugada de este jueves Michelle confirmó su retiro temporal de X (ex Twitter). "Me retiro de X por un tiempo. Mi salud mental es prioridad, les manda un beso grande, cuídense. Saludos", cerró.

No sean cuaticas y extremistas podrían estar feliz por nosotros y apoyar la causa no fue la intención jugar o dañar a nadie ustedes siempre supieron que somos amigos 👯‍♂️ yo misma dije 182762882919101

Acepte la campaña porque saben que sufro de la tiroides hace años me pareció… — MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) December 4, 2024