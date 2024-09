Steffi Méndez defendió con todo a DJ Méndez por quiebre familiar: “Se sabrá la verdad” - Chilevisión

La influencer hija de DJ Méndez salió al paso de las declaraciones de una de sus hermanas, Issis Méndez, quien expresó que no tenía ningún vínculo con el famoso clan familiar.

Los Méndez vuelven a estar en el ojo público y no precisamente por un proyecto televisivo. En las últimas horas, una de las hijas de DJ Méndez destapó un quiebre en la mediática familia.

Se trata de Issis Méndez, quien aseguró tras un video en TikTok que no tiene relación con Leopoldo Méndez, el verdadero nombre del cantante.

"Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai (hermano menor). ¡Yo subo CONTENIDO! ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo", dijo en respuesta a una usuaria.

Ante esto, Steffi Méndez, la hija mayor del clan familiar, salió a defender con todo al intérprete de Estocolmo.

¿Qué dijo Steffi Méndez por quiebre familiar?

En primer lugar, Steffi publicó un enigmático mensaje en el que dice "no me interesa, pero sí me interesa" junto a risas y emojis de payaso.

Estas palabras hacen alusión a una declaración de Issis, quien afirmó que "no estoy ni ahí con la 'pantalla'. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos".

Minutos después, la influencer, que hace unos meses se convirtió en madre, compartió una foto con su padre Leopoldo Méndez y un sentido mensaje para él.

"Tarde o temprano se sabrá la verdad siempre, ¡no decaigas! Siempre te defenderé, incluso cuando ya no estés aquí", partió diciendo.

En esa misma línea, sostuvo que "solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera, te recontra-amamos".

¿Quién es Issis Méndez?

Issis Méndez Hormazabal tiene 17 años y es hija de Leo Méndez y Katalina Hormazabal. Ha alcanzado notoriedad al desempeñarse como creadora de contenidos en Instagram y TikTok, donce acumula 28 y 66 mil seguidores, respectivamente.

La adolescente tiene una hermana menor, María Fernanda, y otros cuatro medios hermanos: Stephanie, Leo Jr., Evita y Esai. Este último siendo el más cercano, según ella misma transparentó.