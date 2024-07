“Si todo Chile la odia”: Linda arremetió contra Camila Andrade ante placa de eliminación en Gran Hermano Chile - Chilevisión

La gitana no dudó en sincerarse sobre una posible salvación de la placa de eliminación en Gran Hermano Chile, donde descartó por completo a Camila Andrade.

Linda y Karina hablaron sobre la complicada placa de eliminación de esta semana en Gran Hermano Chile, donde la gitana arremetió en contra de Camila Andrade sin miramientos.

Cabe destacar que los participantes que corren riesgo de dejar la casa más famosa del mundo son Patricio, Michelle, Chama, Karina, Yuyuniz y Camila Andrade.

Sin embargo, Linda en medio de una conversación en las habitaciones de Gran Hermano Chile, descartó cualquier posibilidad de salvación a la actual pareja de Francisco Kaminski.

“¿Quién puede votar a la Camila para salvarla? Si a todo Chile le cae mal, la odia”, expresó Linda.

Pero, Karina le rebatió el punto, asegurando que “Siento que todo puede pasar (...) pero puede ser, puede ser que no. No sé que hue... está pasando afuera, no sé qué han mostrado mío, qué han mostrado de Pato”.