“Sentí que había competidores que…”: El emotivo mensaje de Felipe Izquierdo tras salir de Fiebre de Baile

El actor se refirió al término de su etapa como participante y a su ausencia en el repechaje del programa estelar de Chilevisión.

Felipe Izquierdo, el más reciente eliminado de Fiebre de Baile, se refirió a su paso por la competencia del programa estelar de Chilevisión, en el que conquistó al público con su carisma.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un emotivo mensaje respecto al término de su etapa como concursante y a su ausencia en el repechaje del domingo.

“Quise dejar el paso a los que compiten” , explicó Izquierdo. “Habría vuelto mil veces, pero miré el horizonte y vi que a mi lado habían heridos. Yo estaba entero, feliz”.

Asimismo, el comediante mencionó que “quizás podría haber llegado más lejos, pero a veces es mejor atesorar el vuelo que logramos y no esperar a caer”.





“Me cayeron lágrimas, pero fueron por los afectos, a mi bailarina y a mi coach, a todos ustedes”, se sinceró el exparticipante de Fiebre de Baile.

Además, Felipe Izquierdo confesó que “sentí que habían competidores que no merecían ser eliminados por mí”.

Finalmente, agradeció: “Los quiero a todos más que nunca. Gracias por las palabras, el cariño y que viva la alegría. Prometo volver a volar“.