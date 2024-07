Sebastián Ramírez despedazó a Carla Jara en Gran Hermano: “Me tinca que...” - Chilevisión

Además Ramirez contó en Gran Hermano toda la verdad sobre la deuda que Francisco Kaminski mantenía con su mejor amiga y Camila Andrade le contestó en duros términos.

Este sábado, Sebastián Ramirez y Camila Andrade protagonizaron una polémica conversación en Gran Hermano Chile, donde el influencer se refirió en duros términos a Carla Jara.

Además, Andrade volvió a recalcar que ella no estuvo involucrada en la separación entre la actriz y Francisco Kaminski e incluso habló de los problemas de ego durante una infidelidad.

Sebastián Ramirez se fue en contra de Carla Jara

"¿Por qué te metiste ahí? Esa mina te odia", señaló Ramirez, quien buscó a Camila Andrade para preguntarle detalles íntimos sobre su relación con Francisco Kaminski, los que Camila se negó a contestar.

En esa misma línea, agregó: "Creo que le saturó la cabeza al otro hue... Tiene pinta de brígida", pero la ex Miss Chile sólo se limitó a contestar, entre risas, que no conocía a Carla Jara, por lo que no podía emitir un juicio sobre ella.

Es por ello que Sebastián aprovechó la oportunidad para recordar momentos del escándalo que vivió Andrade tras la separación de Kaminski: "Me da pa... cuando mandan esas funas, cuando te ca... al hue.... o te metiste en una relación y te echan de la pega por hue...", señaló enojado.

Acto seguido se burló de la nueva canción de Carla Jara: "Y la otra está sacando hasta... se cree Shakira, Shakira al peo, empezó a sacar temas. Ahora todos se creen Shakira, las ca... y se creen Shakira, empiezan a dedicar los temas para los hue..., que pesada", sin embargo, no obtuvo respuesta de Andrade.

Por otra parte, Sebastián señaló: "Me tinca que era brava, que el otro hue... te miro a ti que eras más entretenida, la otra lo paqueaba y pasó lo que pasó".

Sebastián confiesa la verdad sobre Carla Jara

Sus dichos fueron refutados por Camila, quien le recordó que había dicho buenas cosas sobre ella anteriormente, a lo que Ramirez contestó: "¿La más linda del curso? Ah, pero era para cag... la cabeza al hue... porque venia con el problema con mi amiga atravesado, yo me colgué ahí".

Al respecto, Sebastián confesó que Kaminski le debía dinero a su mejor amiga, por lo que él utilizó la polémica para generar presión y que ella pudiese obtener su dinero, el que ya fue saldado: "El hombre tuvo mala cu... que justo era mi amiga y mi mejor amiga y yo a mi amiga le debo todo", expresó.

Finalmente, Ramirez confesó en más de una oportunidad que siente atracción por Camila Andrade, pero que no "le haría eso" a Francisco Kaminski.

