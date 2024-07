El chico reality confesó que por complicaciones físicas debería dormir con las mujeres en Gran Hermano, por lo que ha intentado buscar aliadas que apoyen su ingreso a la habitación de las mujeres.

Con la llegada de los participantes de Gran Hermano Chile a la casa más famosa del mundo, surgió un inconveniente, de gran importancia para algunos, cómo dividir las piezas en donde dormirán.

En favor de que las habitaciones fueran mixtas, Sebastián Ramírez aclaró cuál es su particular problema que no le permite dormir con los demás hombres, sin embargo, no ha conseguido piedad por parte de las jugadoras.

El malestar de Sebastián Ramírez y las piezas de GH

"A mí me gusta esta pieza", partió diciendo Tatán a Carlyn Romero y Antonia Casanova sobre la habitación de color naranja, la que se decidió como la de las mujeres.

Su principal problema con las piezas sería la iluminación de cada una, puesto que las chicas tienen una luz cálida, mientras que los hombres una luz fría, haciendo juego a la pieza de color celeste.

"Esa luz no me gusta, es como luz de hospital. Ando llora todo el rato, mira, si a mí me lloran los ojos todo el rato", le explicó Ramírez a Antonia Casanova, intentando recibir apoyo de la joven, quien lo apoyó agregando que "da frío" en ese lugar.

Sin embargo, para Carlyn, que a su compañero no le gustara la luz no le importó mucho. "Puta, cag... no más", cerró la chef e influencer de cocina.

Revive aquí el momento: