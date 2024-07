La ex Miss Chile estaba realizando confesiones con Camila Power al interior de Gran Hermano cuando le advirtió sobre esta atracción e incluso aseguró: "Quiero probar".

Este sábado, Camila Andrade revolucionó la casa de Gran Hermano Chile con una impactante confesión amorosa sobre un personaje de la casa.

La ex Miss Chile se encontraba realizando confesiones junto a Camila Power en el patio de la casa más famosa del mundo, cuando reveló sus sentimientos.

La confesión amorosa de Camila Andrade

"Siento que me gusta la Michelle", confesó Andrade respecto de Carvalho, quien recientemente la encaró por su relación con Francisco Kaminski.

"Ese es un cahuin", añadió la modelo ante la sorpresa de Camila Power, quien le preguntó: "¿Qué dijiste?", mientras se reía, lo que causó la molestia de Andrade: "No te rías de los gustos personales. Quiero probar", sentenció.

Asimismo, Power le advirtió: "A mí no me mientas", por lo que Andrade contraatacó con un "y a mí no me omitas", pero luego admitió: "Lo mio es broma, pero...".

La conversación se vio interrumpida finalmente por Karina Jerez, que se sumó a sus compañeras para conversar y disfrutar del sol.