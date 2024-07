Michelle Carvalho enfrentó a Camila Andrade por relación con Kaminski en Gran Hermano - Chilevisión

Camila aseguró en Gran Hermano que no tiene culpa por lo ocurrido entre Francisco Kaminski y Carla Jara, lo que fue refutado en múltiples ocasiones por Michelle, quien incluso recordó la infidelidad que protagonizó cuando estaba con Joche Bibbó.

Este sábado, Michelle Carvalho increpó a Camila Andrade en Gran Hermano Chile por la polémica relación que mantiene con Francisco Kaminski y el escándalo de infidelidad durante su matrimonio con Carla Jara.

Andrade se sinceró sobre lo ocurrido y terminó llorando, a lo que Michelle recordó la infidelidad que protagonizó cuando tenía una relación con Joche Bibbó y la llamó a asumir sus errores.

¿Qué dijo Michelle Carvalho a Camila Andrade?

"¿Tú eras conciente del daño que estabas haciendo?", preguntó Michelle y enseguida añadió: "Una como mujer no es tonta, al final, en el fondo, una sabe donde te estás metiendo, que era una familia, había un niño de por medio".

Al respecto, Camila aseguró que ella no tiene la culpa de lo ocurrido con Carla Jara y le reiteró a Michelle que Francisco Kaminski no le fue infiel a su ex pareja, por lo que Yuyuniz contestó: "Te creo (...) uno no manda eso", haciendo alusión a enamorarse de un hombre que estaba casado.

Por otro lado, Camila admitió: "Ni siquiera pensé que iba a pasar esto", y se refirió al momento en que la despidieron de su trabajo, además de confesar que tuvo peleas familiares por esta situación.

Sin embargo, Michelle recalcó: "Una como persona pública tiene que cuidar la imagen" y tras comentar la polémica infidelidad que protagonizó en un reality cuando estaba con Joche Bibbó, sentenció: "Te puedes equivocar, pero puedo reconocer mi error: 'Sí, la ca... lo siento (...) es dar la cara".

Los dichos de Michelle no fueron del agrado de Camila, quien recibió el respaldo constante de Yuyuniz Navas y emplazó a la modelo por estar "toreándome un poco y te lo pregunto porque realmente no tengo idea", aseguró.

Michelle le contestó: "Viendo de afuera no me simpatiza lo que pasó publicamente, más aún conociendo a Carla (...) Yo creo que tú de tu parte también te equivocaste mucho ahí, independientemente de que no sea tu culpa porque es de él, te arrastró a ti, yo creo que tú tuviste ahí mucho que podrías haber prevenido".

En esa misma línea, Carvalho recordó a Camila las especulaciones que aseguraban que ella había estado involucrada en otras ocasiones con hombres casados y Andrade lo desmintió: "Esos comentarios me dan risa, bueno, dentro de todo el dolor hay cosas que yo miro y no sé de qué están hablando".

Asimismo, agregó: "Quiero aclarar que no es real (...) No ha habido otras veces " y recalcó que "es super cobarde patear a una mina cuando ya está en el suelo".

Yuyuniz intervino, asegurando que la experiencia de Michelle fue más traumática que la de Camila, sin embargo la modelo sentenció: "En ningun momento fui a llorar (...) Hay que asumir. Cuando una la ca..., la ca...".

Finalmente, Camila reveló que estuvo mucho tiempo en terapia con psicólogos debido a las amenazas de muerte, sumado a la presión social y confesó que la entrevista que le otorgó a Paula fue para peor porque sintió que le estaba "rindiendo cuentas al director de un colegio".

