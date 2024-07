De salirse de la ONU al origen del Covid: Las polémicas afirmaciones de Yuyuniz Navas - Chilevisión

Cuando fue candidata a constituyente por la lista de Chile Vamos, la nueva jugadora de Gran Hermano Chile dejó una serie de comentarios que causaron revuelo en el ámbito político del país.

Yuyuniz Navas se convirtió en la nueva jugadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, integrándose a la casa más famosa del mundo junto al resto de participantes.

La hija de Eli de Caso y hermana de Krishna Navas estuvo en la palestra pública cuando fue candidata a constituyente por Chile Vamos, durante el primer proceso constitucional, entregando su opinión en diversos temas de interés público. Opiniones que generaron más de una polémica.

Por ello, cuando entregó su parecer respecto a la pandemia del Covid-19, la ONU o la discusión por el aborto, la actriz fue enfática hacer ver su punto de vista, haya sido compartido o no por la mayoría.

Las polémicas de Yuyuniz Navas, jugadora de Gran Hermano Chile

Una de sus intervenciones fue cuando, durante un debate constitucional, indicó respecto al aborto que "me parece que la ciudadanía y las personas, el inviduo, no es lo suficientemente desarrollado para elegir sobre la vida de un otro. Piense antes de meterse a la cama".

Días después, cuando fue consultada en CNN Chile sobre dichas declaraciones, Yuyuniz no dio pie atrás e indicó que "no me arrepiento porque lo más importante en una sociedad son las personas y cada uno es responsable de lo que hace y crea en su vida".

Respecto la relación del país con la ONU, Yuyuniz indicó que "salirse es lo que se debe y dejar de vender el país, impresentable e inadmisible".

Finalmente, Yuyuniz se mostró activa al comentar sobre la crisis sanitaria que vivió el mundo con la pandemia del Covid-19.

Ante ello, la actriz aseguró que "yo intuyo, y es lo que siente mi cuerpo, es que este virus fue lanzado con un interés político y económico", agregando que los responsables serían "China y el gobierno comunista".