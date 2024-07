¿Por qué Yuyuniz Navas no se cambió el apellido de su padre y su hermana Krishna sí lo hizo? - Chilevisión

Luego que Krishna de Caso decidiera cambiar el orden de sus apellidos para "honrar" la labor de su madre, Eli de Caso, la nueva participante de Gran Hermano Chile tomó otra decisión y entregó sus razones.

Tras conocerse que Yuyuniz Navas se convirtió en la nueva jugadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, algunas de las controversias en torno a su vida volvieran a salir a la luz.

Y es que la ex candidata a Constituyente ha llamado la atención con sus decisiones personales, especialmente respecto a la relación con su hermana, Krishna de Caso, y su madre, Eli de Caso.

Una de las más comentadas fue su negativa a cambiarse el orden de sus apellidos, pese a que la actriz confesó que la última vez que vio a su padre fue a los cinco años.

¿Por qué Yuyuniz Navas no se cambió el orden de apellidos?

En conversación en Podemos Hablar en el año 2019, la pintora comentó por qué tomó la decisión de no seguir los pasos de Krishna de Caso, asegurando que su vínculo con su padre es diferente.

"Poco tiempo llegadas a Chile, mi mamá ya se había casado con Lucho (Luis Lavín) que vendría a ser mi segundo papá. Tengo suerte que tengo dos papás", recalcó en aquella instancia.

Respecto a su padre biológico, Yuyuniz indicó que "yo estuve con él hasta mis cinco años y mi papá fue muy importante. Nos vinimos a Chile y nunca más lo vi".

Además, aclaró su negativa de cambiarse el orden de sus apellidos tal como lo hizo Krishna de Caso en honor a su madre.

"Hay una gran diferencia: mi hermana no tuvo mucha relación con mi papá, yo sí. Yo me acuerdo que me llevaba en Colombia a pedir dulces, al taller (...) Yo llevo 50 y 50. Para mí es importante mi sangre Navas como de Caso", ratificó en Podemos Hablar.