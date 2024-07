"No somos iguales": Así fue tenso careo entre Sebastián Ramírez y Camila Andrade en Gran Hermano Chile

Camila Andrade y Sebastián Ramírez tuvieron un tenso cara a cara debido a la polémica relación de la modelo con Francisco Kaminski tras la separación con Carla Jara.

Sebastián Ramírez apenas entró a la casa de Gran Hermano Chile, comenzó a bromear con Camila Andrade haciendo referencia a su polémica relación con Francisco Kaminski tras su separación de Carla Jara.

“Cami, estamos funados (...) está claro”, comenzó expresando Sebastián mientras miraba a Camila. Tras ello continuó: “No te juzgo para nada (...) yo también soy así. O sea fuí así, como que me he metido en relaciones sin querer queriendo“.

Tras esto, Camila Andrade no dudó en responder: “Yo creo que hay que admitir cosas, pero también hay que saber bien la historia y yo no tengo rollo tampoco en contar eso. Entonces no puedes decir que somos iguales“.

En esa línea, Sebastián contestó lanzando una hipotesis sobre la controversial separación en la que se vio envuelta Camila: “No le hagas caso a la gente, da lo mismo. A lo mejor sabes qué, el loco miró para el lado porque la otra lo tenía enfermo de los nervios“, aseveró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Minutos después, el jugador de Gran Hemano Chile desclasificó un problema que tuvo con Kamisnki anteriormente, contexto en el que Camila le reprochó una particular acción que realizó en el aeropuerto a modo de broma por lo sucedido con la ex Mekano.

“A la persona que le hizo esa hue... es mi amiga pero ya está todo saldado. Si yo no le dejo de hue... él no le paga (...) Es mi mejor amiga, hizo mucho por mí y le debo mucho“, lanzó.

Revisa el momento a continuación: