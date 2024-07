”Finge tener buenas intenciones”: Desatan rumores de quiebre entre Carla Jara y Diego Urrutia tras misteriosa frase - Chilevisión

La ex Mekano alarmó a sus seguidores de redes sociales tras postear una tajante frase que dio pie a rumores de un posible quiebre amoroso con el comediante nacional.

Rumores de quiebre amoroso surgieron entre Carla Jara y Diego Urrutia, luego de que la ex Mekano dejara una misteriosa publicación en sus redes sociales.

Jara utilizó sus historias de Instagram para postear una frase que encendió las alarmas de los cibernautas, ya que podría apuntar a un posible quiebre con el comediante nacional.

“Señor, líbrame de la gente mala que finge tener buenas intenciones conmigo”, expresaba el escrito compartido por Jara.

Si bien, Carla no entregó más detalles sobre el por qué del mensaje y a quién iba dirigido, los rumores comenzaron a rondar su relación con Urrutia, ya que durante las útlimas semanas ha sido funado por varias de sus ex pololas.

Una de ellas fue, Sofía, quien acusó cuestionables tratos durante la relación con el humorista: “Dentro de la casa no me sentía amada, sentía que me trataba como una ama de casa o una dama de compañía porque él no quería que yo saliera con él“.