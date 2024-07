Sebastián le paró los carros a Camila Power por quejas en Gran Hermano: “No llevan ni un día” - Chilevisión

"Han tenido todos los días su porción de comida", señaló Sebastián cuando Camila lloró por no haber conseguido más alimentos, a pesar de haber sacado hace unos días desde la casa de Gran Hermano, cuando ganaron la actividad por equipos.

Luego de una acontecida noche en la casa de Gran Hermano, Sebastián Ramírez increpó a Camila Power por la serie de quejas que la jugadora emitió tras ser sancionada junto a su equipo por quebrantar las reglas.

Power lloró en compañía de Camila Andrade, quien la consoló porque su equipo no supo dosificar bien las raciones de comida al no contemplar que la competencia por equipos es este martes.

¿Qué le dijo Sebastián Ramírez a Camila Power en Gran Hermano?

Aunque intentó orientarla, Sebastián le pidió a Camila que se calmara porque "hay hue... más extremas que esta cosa. Ustedes acá están súper bien".

Ramírez precisó en que el equipo recibe sus raciones de comida a diario como es debido, sin embargo, las condiciones expuestas en el sótano era información que ellos ya sabían antes de entrar al encierro.

"Se les dijo el sótano es lo peor. Es lo peor", dijo Sebastián y su actitud molestó en exceso a Camila Power, quien le contestó: "Nosotros no somos tontos", mostrándose visiblemente ofendida.

En esa misma línea, Ramírez agregó: "Acá el juego es así. Se les dijo por contrato antes a todos", puesto que el equipo "Mata Fama" quería obtener más comida al haberla dosificado mal.

Cabe destacar que el equipo "Mata Fama" ya había obtenido comida extra, cuando ganaron la última actividad por equipos y sacaron alimentos desde la cocina de la casa, por lo que, acto seguido, Camila reconoció que sí sabía que eran 10 días en el sótano.

Finalmente, Power sentenció que "no me estás ayudando", mientras que, en conversación con otros jugadores, Sebastián concluyó: "No llevan ni un día cag... de hambre. Han tenido todos los días su porción de comida. Yo sé que es poco, pero...".