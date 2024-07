Sebastián encaró a Antonia Casanova luego de que Michelle, Chama y Camila pelearan con su madre, Yuyuniz, durante el programa en vivo. Ramírez criticó a la joven de 23 años por no "haberse metido" en la discusión, argumentando que "es tu mamita". Ella, por su parte, le respondió que "no encontré que tenía que defenderla" y le preguntó que "¿por qué no te metiste tú?" el día en que se originó el conflicto que continuó durante el último capitlo en vivo.