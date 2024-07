Sebastián descueró a Miguel ad portas de eliminación en Gran Hermano Chile: “No le sale” - Chilevisión

Sebastián Ramírez sostuvo que el jugador español se acerca a él con una doble intención y advirtió que su personalidad está tranquila sólo porque estamos en la primera semana de Gran Hermano.

Sebastián Ramírez descueró a Miguel Martínez y Manuel Napoli en Gran Hermano. Todo en un intento de calmar a Felipe Thompson expresnado que cree no será el primer eliminado de la casa.

Thompson reveló su preocupación por la ceremonia de este lunes y Ramírez le aseguró que la gente se daría cuenta que la personalidad del español no era del todo real.

¿Qué dijo Sebastián sobre Miguel en Gran Hermano?

"Está haciendo puras hue... es muy intenso, mira, tú eres verdadero. La gente va a captar que está haciendo puros show inventados", aseguró Sebastián, quien además agregó: "No le sale, no. Falso, falso, falso".

Al respecto, Felipe comentó que Miguel le parecía una persona "agresiva" y Sebastián le confesó que su forma de actuar con el resto de los jugadores era calmada y juguetona porque estaban viviendo la primera semana.

Asímismo, Ramírez elogió el carácter de Miguel, pero la situación no duró mucho, debido a que volvió a atacarlo y aseguró que Martínez se acercaba a él con otras intenciones.

"Yo sé que esa conversa no es verdadera, como que quieren estar con los hue... conocidos", aludiendo también a Manuel Napoli y luego señaló que el italiano es la "copia" de Martínez.

"No es espontáneo. Me quiere dar su amistad con algún propósito", sentenció Ramirez, quien finalmente advirtió que no caerá en los juegos de Miguel, alertando que, de seguir así, sacará su carácter pronto.

