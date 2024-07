“Pobrecita, llore”: Yuyuniz se fue en picada contra La Chama, Camila y Michelle en Gran Hermano - Chilevisión

"Yo no voy a faltarle el respeto a una persona mayor", aseguró La Chama cuando Yuyuniz explotó en su contra por lo sucedido en la actividad de equipos, cuando tuvieron que darle comida al equipo "Mata Fama" y Navas acusó que habían escondido los huevos.

Yuyuniz Navas explotó en contra de La Chama, Camila Andrade y Michelle Carvalho, luego de las sanciones que fueron impuestas al equipo "Mata Fama" y Yuhui Lee por ingresar mayor cantidad de cigarros y pasar comida al sótano, respectivamente.

La Chama intentó apaciguar los ánimos dentro de la casa más famosa del mundo, recalcando que lo más importante era asumir y no volver a cometer los mismos errores.

¿Por qué pelearon Yuyuniz, La Chama, Michelle y Camila en Gran Hermano?

"Yo no me molesté por haber perdido", aseguró La Chama, lo que molestó a Yuyuniz, quien le contestó: "Pero sí te molestaste cuando yo puse los huevos", respecto de la última actividad de equipos, donde "Mata Fama" pudo sacar comida desde la casa.

La Chama aclaró que "lo que me molestó fue tu grosería hacia mí", puesto que en dicha oportunidad, Yuyuniz la acusó de esconder los huevos para que no se los llevaran al sótano, acusación que la modelo venezolana negó.

Posteriormente, Navas volvió a explotar y acusó a Camila Andrade de "hacerle caritas", al igual que La Chama: "No te he faltado el respeto, te estoy preguntando por qué me miras así".

"No voy a dejar que me faltes el respeto (...) Si tú desde allá me vienes a gritar, eso no me parece", declaró Andrade, sin embargo Yuyuniz no la quiso escuchar y se limitó a decirle "pobrecita. Llore".

Navas intentó tomar la misma postura en la discusión contra La Chama, sin embargo ella cerró el tema argumentando que "yo no voy a faltarle el respeto a una persona mayor".

La furia de yuyuniz por los dichos de La Chama

La pelea fue intervenida por Diana Bolocco y posteriormente Yuyuniz intentó exponer a La Chama respecto del tema de la edad: "Ya las quiero ver a ellas cuando tengan mi edad y ahí conversamos".

La Chama aseguró que "nunca dije nada como lo recibió (...) te veo como una mamá por eso estoy diciendo eso", sin embargo Yuyuniz desvió el tema y acusó a la modelo venezolana de "dictadora", además de acusar a sus compañeros de equipo de esconder los huevos.

Navas lo dijo en múltiples ocasiones de forma directa, sin embargo, cuando Diana la emplazó aseguró que "no he dicho eso diana que no se malinterprete".

Su contestación provocó la furia de Michelle Carvalho, quien la acusó de exponer un tema que ya se había cerrado sólo para aprovecharse de las cámaras en vivo y reveló que Yuyuniz se había disculpado con sus compañeros de equipo en dicha oportunidad.

