Yuyuniz descubrió el secreto de Antonia Casanova en Gran Hermano Chile: “Mi niña no...” - Chilevisión

La hija de Yuyuniz Navas quedó en evidencia cuando uno de sus compañeros decidió contarle a su madre un secreto que pretendía mantener oculto durante su estadía en la casa más famosa del mundo.

Yuyuniz Navas descubrió el secreto que su hija, Antonia Casanova, le había estado ocultando desde que ambas llegaron a la casa de Gran Hermano Chile, luego de que uno de los participantes de la casa se decidiera a contarle.

Cabe recordar, que la influencer días antes reveló a sus compañeros que no quiere que su madre se entere de que fuma, ya que en el pasado su progenitora habría tenido problemas con el tabaco.

Todo comenzó cuando Waldo Villaroel le reveló a la instructora de yoga que su hija tiene cigarros dentro del encierro. Si bien, en un principio Navas pensó que se trataba de una broma, este pensamiento fue rápidamente contrastado por la reacción de sus compañeros.

"No tenía idea, en realidad mi niña no fuma, será que fuma en los carretes solamente (...) pero en la casa no fuma", expresó Yuyuniz, aclarando que ya le había encontrado cigarros a la joven antes.

La actriz aclaró que no está contenta con las acciones de su hija, pero afirmó que es asunto de ella si decide fumar o no. "Ella es la tonta que fuma", agregó Navas.

Por otro lado, Michelle Carvalho cuestionó la indiscreción de Villaroel preguntándole directamente la razón por la que delató a Antonia. "Soy una persona tan buena, no puedo mentir", respondió el autodenominado Huaso.