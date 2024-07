Patricio Esteffan de Gran Hermano se hizo viral por conmovedor video con su mamá

El empresario y jugador del reality de Chilevisión es protagonista de un post que acumula 70 mil reproducciones y 2.000 likes en X. Los usuarios lo llenaron de halagos y afirmaron que ahora es "uno de los favoritos".

Aunque ha pasado un tanto desapercibido en la primera semana de reality, Patricio Esteffan, jugador de Gran Hermano Chile, se hizo viral en redes sociales debido a un tierno y emotivo video que publicó antes de ingresar al encierro.

"¡Mamá, me voy a Gran Hermano!", se le oye decir en el registro en el que aparece acompañado por la mujer de avanzada edad. "No se siente muy bien ella, pero quería decirme unas palabras lindas antes de que me vaya", agregó.

Su madre, en respuesta, dio palabras de aliento y manifestó todo su apoyo a su hijo. "Te amo por sobre todas las cosas. Lo más importante es que seas como tú eres. Eres muy bueno, de corazón limpio, sano", expresó a la cámara.

Patricio Esteffan de Gran Hermano recibió aplausos en redes

Con más de 70 mil reproducciones en la plataforma X, los seguidores del programa de telerrealidad de Chilevisión reaccionaron al video y calificaron al participante con positivos adjetivos.

"Patricio es un tipazo", escribió la internauta que hizo la publicación. "Estaba llorando abrazado a una foto (en el reality) y luego volvió mal al sotano y nadie lo abrazó ni contuvo como él hace con todos", reflexionó.

Otros usuarios se sumaron e hicieron sus comentarios al post, el cual supera los 2 mil likes. "Lo amo y pensé que lo odiaría", "se acaba de convertir en mi protegido" y "estudié con él en la universidad y es una excelente persona", fueron algunos de los escritos.