“Me hicieron llorar”: Gala Caldirola reaccionó a emotivo video viral de Patricio Esteffan de Gran Hermano Chile - Chilevisión

La modelo y chica reality española fue hasta la cuenta de Instagram de CHV Noticias para manifestar su apoyo al jugador, a quien calificó como su amigo.

La modelo española Gala Caldirola reaccionó este viernes a un tierno registro de Patricio Esteffan, jugador de Gran Hermano Chile, que se hizo viral en redes sociales.

Mediante una publicación en la cuenta de Instagram de CHV Noticias, la chica reality confesó haber sentido emoción por el video e hizo un llamado a conocer a quien calificó como una persona cercana.

"Ay, amigo lindo", comenzó escribiendo en un comentario. "Si la gente aprende a conocerte, se va a dar cuenta de la calidad de ser humano que eres. Me hicieron llorar", expresó.

Cabe recordar que fue durante esta misma jornada cuando comenzó a circular en plataformas como X el post que realizó el empresario antes de ingresar al reality show de Chilevisión.

"¡Mamá, me voy a Gran Hermano!", se le oye decir en el registro, en el que aparece acompañado por la mujer de avanzada edad. "No se siente muy bien ella, pero quería decirme unas palabras lindas antes de que me vaya", agregó.

En cosa de horas, alcanzó miles de interacciones y desató que muchos internautas dejaran comentarios. "Lo amo y pensé que lo odiaría", "se acaba de convertir en mi protegido" y "estudié con él en la universidad y es una excelente persona", fueron algunos de los escritos.