“Se cayó el techo”: Exparticipante de Gran Hermano publicó preocupante registro tras lluvias en Santiago

El video dejó impactados a sus seguidores, quienes cuestionaron la calidad del trabajo que habían realizado los constructores en la casa de Linda Marcovich.

Este jueves, la exparticipante de Gran Hermano, Linda Marcovich, preocupó a sus seguidores tras mostrar que el techo de su casa se cayó tras las lluvias que azotaron a la Región Metropolitana.

Afortunadamente, la influencer aclaró que los escombros no impactaron en ningún miembro de su familia.





¿Qué pasó con Linda Marcovich?

A través de su cuenta de Instagram, Linda compartió un video donde dejó en evidencia que el techo se cayó por completo, dejando solo las vigas.

“No dormí nada anoche; como les mostré en el video, se me cayó el techo. Gracias a Dios que no había nadie debajo cuando pasó eso” , aclaró la influencer.

En esa misma línea criticó: “Gracias a Dios tenemos buenos amigos que nos mandaron unos maestros en la mañana, así que el duyo ya fue a comprar. Ahora me río, pero qué chantas que son los maestros, no todos, obviamente, pero los que vinieron aquí, chantas”.

Linda explicó que en el primer piso, donde el techo se cayó, hubo una remodelación, pero en el segundo nivel de su casa la cubierta se cambió por completo y aun así las aguas lluvias se filtraron.

El incidente generó que se quebrara una de las mesas de centro de su hogar, por lo que la influencer arremetió: “Esa gente que es así nunca llega a ningún lugar”.

Finalmente, los seguidores de Marcovich criticaron la calidad del trabajo que le realizaron en su hogar.

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