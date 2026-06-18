Romeo Santos y Prince Royce confirman show conjunto en Chile: Fecha, entradas y todo lo que se sabe

Quienes llevaron la bachata a lo más alto, regresan a nuestro país con su nueva gira que presentarán en el Estadio Monumental.

La realeza de la bachata confirmó su esperado regreso a Chile. Romeo Santos y Prince Royce volverán al país este año con su gira conjunta Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026.

La espera terminó para los fanáticos que anhelaban ver en vivo el espectáculo que la dupla ha presentado con éxito en Estados Unidos y que ahora aterrizará en Latinoamérica.

El show reunirá al Rey de la Bachata, Romeo Santos, y al Príncipe de la Bachata, Prince Royce, en una puesta en escena diseñada para celebrar este género musical.

¿Cuándo es el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile?

El concierto está fijado para el próximo 20 de septiembre . Una noche histórica para la bachata en Chile.

El horario aún no está confirmado, pero se espera que sea a las 21:00, como en shows anteriores realizados en el mismo recinto.





¿Dónde es el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile?

Romeo Santos y Prince Royce llegarán al Estadio Monumental en Macul, con una gran escenografía inspirada en Nueva York, ciudad de la que ambos son oriundos.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce?

La venta general de entradas para el show será el miércoles 24 de junio a través del sitio web de PuntoTicket.

Los precios aún no han sido revelados, por lo que es probable que solo horas previas a la venta estén disponibles.

Canciones confirmadas

El concierto contará con los mayores éxitos de cada artista y las canciones de su álbum colaborativo Better Late Than Never. Está confirmado que el repertorio incluye los siguientes himnos: